EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 18.07.2022 16:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 8,07 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 8,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.038.839 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 35,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 7,72 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,56 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,18 EUR.

EON SE gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 29.507,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 18.402,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2022 terminiert. EON SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,888 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

