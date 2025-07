EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,98 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 15,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 16,00 EUR. Bei 15,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 59.622 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 1,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,70 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,22 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 25,22 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte EON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

