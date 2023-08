EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 11,23 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 11,12 EUR. Bei 11,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.070.714 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Abschläge von 34,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 09.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 18.817,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 23.338,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,07 EUR je EON SE-Aktie.

