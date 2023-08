EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,15 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 11,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,17 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,12 EUR. Mit einem Wert von 11,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.491 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 53,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,25 EUR angegeben.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,07 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

