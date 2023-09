EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,62 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,61 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 131.404 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,25 EUR aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,09 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE verdient

So schätzen die Analysten die Zukunft der EON SE-Aktie ein

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe EON SE-Investition eingebracht