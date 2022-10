EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag auf grünem Terrain

Das Papier von EON SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,09 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,12 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322.696 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 35,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 11,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,86 EUR.

Am 10.08.2022 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.338,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.11.2023 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2022 0,926 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

