EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 10,91 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 10,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 10,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 59.558 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 11,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2022 (7,82 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,20 EUR.

Am 09.08.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt nachmittags ab

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer