EON SE Aktie News: EON SE legt am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 9,08 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 9,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,98 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.014.040 Aktien.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 24,70 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,11 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 10.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,10 Prozent auf 23.338,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,929 EUR im Jahr 2022 aus.

