EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,14 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 15,14 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,13 EUR. Bei 15,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 511.979 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 31,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 12.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 19.05.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

