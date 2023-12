EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 12,32 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 12,32 EUR ab. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,32 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.665.057 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,84 EUR aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Verbraucher sollen besser vor ausufernden Strompreisen geschützt werden