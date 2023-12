EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 12,43 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,43 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,38 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,47 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.711 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,02 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 28,48 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,84 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16.883,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 28.748,00 EUR umsetzen können.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

