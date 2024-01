EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,50 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 886.677 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 2,40 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,72 EUR am 19.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 22,22 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,93 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2023 aus.

