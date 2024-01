EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 12,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 12,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.152.873 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 9,72 EUR. Mit Abgaben von 21,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,93 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 16.883,00 EUR, gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,27 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Am 12.03.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung im Plus