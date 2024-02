EON SE im Blick

EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag auf grünem Terrain

19.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,78 EUR.

Werbung

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:04 Uhr 0,2 Prozent. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133.757 EON SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 12,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.02.2023 bei 9,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,510 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,530 EUR je EON SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,30 EUR an. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je EON SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags DAX aktuell: DAX bewegt sich nachmittags im Plus XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: E.ON