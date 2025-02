EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,55 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,55 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.049.020 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 19,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 9,61 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,616 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,99 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

