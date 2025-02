EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 11,61 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 11,61 EUR zu. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.813 EON SE-Aktien.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 19,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 10,12 Prozent sinken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,99 EUR an.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

