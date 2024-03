EON SE Aktie News: EON SE verliert am Dienstagmittag

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,50 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 12,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,46 EUR. Bei 12,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 773.229 Stück.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 19,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,34 EUR an.

EON SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,44 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.067,00 EUR gelegen.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je EON SE-Aktie.

