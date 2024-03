EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 12,39 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 12,39 EUR ab. Bei 12,35 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.767.382 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 13,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 15,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,510 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,43 EUR an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,44 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.067,00 EUR in den Büchern gestanden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

