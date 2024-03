EON SE Aktie News: EON SE gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 12,51 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,51 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.664 EON SE-Aktien.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,63 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,34 EUR.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16.883,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34.067,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von EON SE.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

