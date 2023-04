EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag fester

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,94 EUR

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,95 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.221.780 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2023 auf bis zu 11,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 64,08 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,39 EUR je EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.03.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 126,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.067,00 EUR umgesetzt, gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 10.05.2023 gerechnet. EON SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,905 EUR im Jahr 2023 aus.

