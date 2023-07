EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 11,43 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 11,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,43 EUR. Bisher wurden heute 522.918 EON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,22 EUR.

EON SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 33.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.507,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,973 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

