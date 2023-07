EON SE Aktie News: EON SE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,43 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,43 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,53 EUR. Bei 11,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 993.631 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. 7,52 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 57,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.543,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 09.08.2023 gerechnet. EON SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,973 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

