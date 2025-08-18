EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 15,83 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 15,83 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 15,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 979.722 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,44 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

