EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,65 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,71 EUR. Bei 11,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 343.258 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 37,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,25 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 09.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

