EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,29 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,29 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554.927 EON SE-Aktien.

Bei 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 4,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 37,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,84 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

