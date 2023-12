EON SE Aktie News: EON SE legt am Nachmittag zu

So bewegt sich EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,27 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,27 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 12,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.040.926 Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2022 bei 8,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,95 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,84 EUR aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16.883,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.748,00 EUR umgesetzt worden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

