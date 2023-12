EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gesucht

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 12,25 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 12,25 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,28 EUR zu. Mit einem Wert von 12,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 118.876 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,84 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 16.883,00 EUR, gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,27 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte EON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2023 aus.

