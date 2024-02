EON SE Aktie News: EON SE stabilisiert sich am Dienstagmittag

Blick auf EON SE-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,85 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,85 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,85 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,80 EUR. Bei 11,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 421.346 EON SE-Aktien.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (9,96 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,88 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

