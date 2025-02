EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 11,68 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,68 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 178.632 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 10,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,616 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,99 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,73 Prozent zurück. Hier wurden 16,76 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

