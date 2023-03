EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag gesucht

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 10,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 206.289 EON SE-Aktien.

Bei 10,93 EUR markierte der Titel am 16.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 3,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 45,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 10,93 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 34.067,00 EUR gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Schätzungsweise am 15.05.2024 dürfte EON SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,895 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

