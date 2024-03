EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag höher

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 12,57 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,57 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.595.429 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 3,57 Prozent niedriger. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,510 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.067,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

E.ON-Aktie im Minus: E.ON platziert Anleihen in Milliardenwert