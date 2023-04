EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,98 EUR

Um 09:05 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,90 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,88 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.172 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 0,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 63,39 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,39 EUR.

EON SE veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,905 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

