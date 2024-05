EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,72 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90.199 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,14 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,84 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,24 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 22,64 Mrd. EUR, gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

