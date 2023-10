EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 10,89 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 10,89 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 10,80 EUR. Bei 10,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.740.659 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (7,84 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 28,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,20 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,44 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR im Vergleich zu 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,10 EUR je Aktie aus.

