EON SE Aktie News: EON SE fällt am Vormittag

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 10,88 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,88 EUR abwärts. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 10,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.336 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (7,84 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,20 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

