EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag im Plus

Um 09:07 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 10,24 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.275 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 16,69 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 40,66 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 10,77 EUR.

EON SE veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.748,00 EUR – ein Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 15.047,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte EON SE am 15.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,946 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: E.ON