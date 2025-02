EON SE Aktie News: EON SE am Mittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,69 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 11,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 11,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,66 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.251.422 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 10,70 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,616 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,99 EUR.

Am 14.11.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

