EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 11,67 EUR abwärts.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 11,67 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.352.586 EON SE-Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,54 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,616 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,99 EUR aus.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

