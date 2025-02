EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,71 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,71 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,72 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160.848 EON SE-Aktien.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,07 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,85 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je EON SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,99 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

XETRA-Handel: So performt der DAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX im Plus

DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen