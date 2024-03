EON SE Aktie News: EON SE verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,44 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,53 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 935.599 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,78 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,12 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,510 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,61 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.067,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX fällt am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Mittwochshandels