EON SE Aktie News: EON SE fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 12,58 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 12,57 EUR. Mit einem Wert von 12,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 154.378 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,16 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 17,06 Prozent sinken.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,24 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

