EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag tiefer

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,33 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,25 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 990.484 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,52 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,22 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 33.543,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 29.507,00 EUR umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,961 EUR fest.

