EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Plus

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 11,52 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,52 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 503.058 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,73 Prozent. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Mit Abgaben von 36,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,22 EUR an.

Am 10.05.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.507,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,973 EUR je Aktie belaufen.

