EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag stabil

Die Aktie von EON SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,20 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,15 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,16 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.706 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 8,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,25 EUR.

Am 09.08.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je EON SE-Aktie.

