EON SE Aktie News: EON SE gibt am Freitagvormittag nach

Die EON SE-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 8,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 7,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 91.501 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (7,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,84 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,86 EUR.

EON SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23.338,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 14.638,00 EUR umgesetzt.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,926 EUR je Aktie belaufen.

