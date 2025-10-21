EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 16,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 16,40 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,42 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 16,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 100.908 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 markierte das Papier bei 16,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 0,91 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

E.ON-Aktie schwächelt: Erstmals australischen Finanzmarkt angezapft

PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme