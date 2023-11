EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,57 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,57 EUR zu. Bei 11,59 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.179 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 8,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,20 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,30 EUR an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

