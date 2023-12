EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag leichter

EON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 12,26 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 12,26 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,23 EUR nach. Bei 12,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.115 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 9,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,84 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.748,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

