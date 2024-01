EON SE Aktie News: EON SE gibt am Montagmittag nach

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,43 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 12,43 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 456.580 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,75 EUR fiel das Papier am 07.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,93 EUR aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.748,00 EUR gelegen.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,14 EUR je Aktie.

