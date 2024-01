EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag stärker

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,50 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,50 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,55 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 932.772 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,97 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,93 EUR je EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16.883,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 28.748,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

